Agenda do Governador de MS será em Brasília nesta segunda-feira

Deurico/Capital News Governador Reinaldo Azambuja participa de solenidade em Brasília

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador de Mato Grosso do Sul, cumprirá agenda no Distrito Federal nesta segunda-feira (12) onde participará da Solenidade de posse da ministra Cármen Lúcia e do ministro Dias Toffoli na Presidência e Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).



O evento terá início às 15h, no Plenário do STF, na Praça dos Três Poderes, Brasília.