Aécio Neves comenta sobre discurso de Dilma e rebate senadora

Divulgação Senador também fala em não olhar para trás

Senador Aécio Neves em uma entrevista nesta terça-feira (30), declarou que achou muito positiva e histórica a sessão de ontem (29), do julgamento da presidente Afastada Dilma Rousef (PT).

Quanto ao embate da última eleição o senador também fez uma parte. “Coube a mim, em razão inclusive do pronunciamento inicial da presidente da República, ao referir-se às eleições de 2014, como se os derrotados tivessem o poder de desestabilizar e de afastar a presidente da República. Na verdade, uma estratégia da defesa para fugir de respostas objetivas àquilo que realmente pode levar ao afastamento da presidente, que são os crimes de responsabilidade cometidos” afirmou Aécio Neves.

Ele também falou sobre a postura dela durante os 45 minutos em que se defendeu e falou sobre a questão das “pedaladas fiscais”. “Mas acho que a presidente respondeu de forma respeitosa e agora estamos vivendo os estertores de um governo que falseou a verdade durante todo o tempo, achou-se acima de qualquer punibilidade e achava que poderia continuar agindo à revelia do Congresso Nacional e acima das leis. Paga hoje um preço realmente alto, mas é aquele que determina a Constituição. Quando se comete crime de responsabilidade, a sanção não é a cadeia para quem o comete, mas a perda dos direitos políticos e a perda do mandato. É isso que está prestes a ocorrer com a presidente da República” justificou o senador.

Ele finalizou a entrevista deixando claro que a senadora Gleisi Hoffmann deve ter referido a si própria quando declarou que o Parlamento passa por um momento cretino.