Administração de Marquinhos Trad prepara reformas na gestão da Capital

Deurico/Capital News Prefeito realiza coletiva

Há uma semana no comando da prefeitura de Campo Grande, a administração de Marquinhos Trad publicou três decretos na edição desta segunda-feira (09) do Diário Oficial que apontam reformas e reavaliações na gestão do município.



Além da avaliação e renegociação de contratos e licitações, o prefeito quer a volta de servidores cedidos para órgãos e entidades, no prazo de 30 dias.



A ordem do prefeito é que cortes e adequações sejam feitas com objetivo de reduzir valor empenhado nos contratos. Também pode haver rescisões, segundo o decreto.



Além destas, o retorno dos servidores cedidos a órgãos e entidades também foi solicitado, de acordo com o prefeito, todo dia 31 de dezembro vence a cedência de cada servidor e, por isso, a volta deles ao local de origem é necessária.