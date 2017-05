Acusada de compra de votos, Prefeita de Fátima do Sul é absolvida pelo TRE

Tamanho do texto

Prefeita eleita Ilda Machado foi absolvida pelo TRE por cinco votos a um

Por cinco votos a um, a prefeita eleita em Fátima do Sul, Ilda Machado (PR) foi absolvida na segunda-feira (08) pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) pela acusação de compra de votos. A esposa do ex-deputado Londres Machado, foi flagrada , retirando R$ 200 do sutiã e entregando a um eleitor em troca de votos.



A decisão que afastou Ilda em novembro do ano passado foi dada ela Juíza 4ª Zona Eleitoral de Fátima do Sul, Rosângela Alves de Lima Fávero. Na época, foi acatada a ação cautelar interposta pelo MPE-MS (Ministério Público Estadual), que investigou diversas denúncias de possível compra de votos praticados pela ex-prefeita do município, sobretudo através da análise de vídeo na qual ela teria sido flagrada durante compra de votos.