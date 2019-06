Ação conjunta do Exército e da PRF apreende 238,7 kg de maconha

Divulgação/PRF Motorista ainda não foi localizado

Após desobedecer uma ordem de parada do Exército Brasileiro um veículo, modelo Chevrolet Astra, de placas de Santa Catarina, foi apreendido carregado com 238,7 kg de maconha. A apreensão foi uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Exército Brasileira, nesta quarta-feira (5), no km 73 da BR 463, em Ponta Porã/MS.

O Exército informou a PRF que um veículo modelo Chevrolet Astra, de placas de Santa Catarina, havia desobedecido uma ordem de parada efetuada pelos militares e fugido. Foi realizado acompanhamento tático, mas o condutor conseguiu fugir a pé, por meio de uma plantação de milho e ainda não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada pela equipe do Exército Brasileiro para a Polícia Civil de Ponta Porã/MS.