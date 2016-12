14 municípios de MS receberão R$ 2,1 milhões da União

Deurico Ramos/Capital News Deputado Vander Loubet (PT) foi informado da liberação dos recursos na última quinta-feira (20)

14 municípios de Mato Grosso do Sul vão receber pouco mais de R$ 2,1 milhões em recursos do Governo Federal. O deputado federal Vander Loubet foi informado da liberação dos recursos na última quinta-feira (20) pela Bancada do PT na Câmara. As verbas são referentes a parcelas de convênios firmados com os municípios por meio de emendas parlamentares.



Pelo Ministério das Cidades foram autorizados pagamentos para os municípios de Amambai (R$ 150.016,44), Antônio João (R$ 147.930,00), Aral Moreira (R$ 147.650,00), Caracol (R$ 246.550,00), Corumbá (R$ 147.930,00), Paranhos (R$ 177.600,00) e Rio Brilhante (R$ 147.930,00).



Pelo Ministério do Esporte serão dois pagamentos para Anastácio (ambos de R$ 20.480,85 cada, totalizando R$ 40.961,70). O Ministério da Integração Nacional vai liberar R$ 393 mil para Ponta Porã. Por fim, o Ministério do Turismo vai quitar parcelas para cinco municípios: Eldorado (R$ 206.587,88), São Gabriel do Oeste (R$ 10.188,75), Bataguassu (R$ 127.140,00), Guia Lopes da Laguna (R$ 13.387,73) e Mundo Novo (R$ 146.835,00).



“É uma boa notícia neste fim de ano. Muitas vezes as prefeituras ficam aguardando a liberação de parcelas de convênios para poder iniciar, dar andamento ou concluir obras e ações, por isso essa liberação é importante”, resumiu Loubet.



A liberação ocorre uma semana após agenda do deputado com a secretaria executiva de Governo da Presidência, Ivani dos Santos. Na ocasião, Loubet cobrou o pagamento de pendências dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Confira o destino dos recursos: