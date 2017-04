Vizinhos são flagrados furtando objetos de apartamentos do prédio

Deurico/Capital News Eles foram encaminhados para a delegacia

A prisão de dois moradores terminou com o mistério de vários apartamentos arrombados no local. O caso aconteceu no condomínio Alfredo Buzanelli, no Jardim Campo Nobre.



A dupla de ‘Matheus’ foi detido pelos vizinhos e até mensagens oferecendo os produtos furtados foram encontradas com eles. As prisões de Matheus Loester Ramalho e Matheus Gama de Matos, ambos de 20 anos, aconteceram na noite desta sexta-feira (28).



Vários arrombamentos aconteciam no condomínio, até que nesta noite, depois de ouvirem barulho vindo de um apartamento vazio, decidiram agir por conta própria.



Como a proprietária não estava, o grupo foi até o local e dentro do apartamento encontraram os dois suspeitos. Eles capturaram os rapazes e acionaram a Polícia Militar.



Uma das vizinhas, que também teve o apartamento arrombado tempos atrás, encontrou mensagens de WhastApp no celular de Matheus Gama com imagens de joias que haviam sido roubadas de sua casa.



O suspeito oferecia os objetos furtados para um possível comprador. Os dois moravam no condomínio com um terceiro suspeito, que está foragido. Presos em flagrante, à dupla foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitária (Depac) Piratininga.