Vizinhos encontram idoso morto em frente de residência

Idoso de 61 anos foi encontrado morto em frente de casa no início da manhã desta terça-feira (9). Caso aconteceu por volta das 7h45, na rua São Paulo, no Centro de Inocência, município na região norte de Mato Grosso do Sul.



Segundo registro policial, vizinhos da vítima, identificado como Euclides Martins de Castilho, acionaram a Polícia Militar após encontrarem o homem caído ao chão, de bruços. Detalhes do caso, como o que pode ter provocado a morte da do idoso, não foram detalhados.



Corpo de Euclides foi encaminhado para o Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL) de Paranaíba, para realização do exame necroscópico. Caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Inocência.