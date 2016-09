Vizinho chama polícia e morador é encontrado morto

Tamanho do texto

Deurico/Capital News Caso em investigação

Adriano Cardoso da Silva, de 33 anos, estava morto em casa. O caso aconteceu na noite de sábado (3), no Jardim Tarumã.



De acordo com o boletim de ocorrência, O vizinho ouviu os tiros e chamou a polícia, que encontrou o homem morto com cinco perfurações pelo corpo. O vizinho escutou cinco tiros e não ouviu mais nada. Adriano foi encontrado caído no colchão e o médico da unidade atestou o óbito.



O caso é tratado como homicídio qualificado por motivo fútil e é está sendo investigado pela polícia.