Vitima foi rendida em frente a banco e dupla leva malote com R$63 mil reais

Divulgação/BancodoBrasil A vitima afirma que o dinheiro roubado era de cliente

Dupla rende vitima antes mesmo dela, entrar ao banco no bairro Alvorada ao lado da sede da Policia Federal de Três Lagoas e leva malote com mais de R$60 mil reais na tarde de quarta (12).

A vitima registrou boletim de ocorrência e uma mulher, de 23 anos, que relatou que foi assaltada na frente ao Banco do Brasil quando iria realizar depósito de valores contidos em um malote para uma coperativa.

No malote estavam dois cheques no valor de R$ 58.392,13 e R$ 54,20, além de R$ 3.590,00 em dinheiro. A Policia investiga as imagens das Câmeras do Banco.