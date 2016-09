Vítima de arma de fogo é encaminhada para hospital da Capital

Tamanho do texto

Policiais Militares atenderam na madrugada desta segunda-feira (12) uma tentativa de homicídio contra um homem de 19 anos que teve o rosto perfurado com tiro de arma de fogo na cidade de Sidrolândia.



De acordo com o registro policial, o fato aconteceu por volta da meia noite e a vítima teria sido baleada por um homem que possui mandado de prisão em aberto.



Já a vítima foi encaminhada para o Hospital Público de Campo Grande onde permanece internado. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro como homicídio simples na forma tentada.