Vigilante de buffet reage a assalto em conveniência e mulher fica ferida após tiroteio

Policias militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo a uma conveniência no bairro Taveirópolis, em Campo Grande, que por pouco não acabou em morte. Caso aconteceu por volta das 23h de ontem (7), em um estabelecimento da avenida Tiradentes. Ação dos bandidos motivou troca de tiros com um segurança e uma das vítimas ficou ferida.



Segundo boletim de ocorrência, quatro pessoas estavam no local na hora do crime. Dois bandidos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. O estabelecimento comercial estava sendo fechado no momento em que os criminosos abordaram o grupo e exigiram a entrega das carteiras e aparelhos celulares de todos.



Ambos os assaltantes estavam armados e o segurança de um buffet na mesma avenida acabou reagindo a ação, tendo um dos criminosos atirado em sua direção. Após isso, o vigilante também sacou seu revólver e disparou contra os bandidos. O segundo assaltante também começou a atirar, momento em que uma das vítimas, uma mulher de 34 anos, acabou sendo atingida.



Ainda não se sabe de qual arma partiu o tiro que acertou a vítima, mas a suspeita é que tenha sido do revólver de um dos bandidos, por conta da direção em que ela estava. Após isso, a dupla fugiu do local. A mulher atingida foi socorrida por populares e levada para a Santa Casa da Capital. De acordo com a equipe médica, o tiro atingiu a região lombar do corpo da vítima.



Estado de saúde da mulher não foi divulgado. Imagens das câmeras de segurança de um outro estabelecimento na região devem ser solicitadas pela polícia na investigação. Vigilante que reagiu ao assalto afirmou ter o registro da arma usada por ele, mas que não o carregava no momento.



Caso foi registrado como roubo seguido de morte na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.