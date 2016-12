Vigilância deve ser reforçada e ministro diz que acompanhará ações de perto

Victor Chileno/ALMS O ministro da Defesa Raul Jungmann em discurso na ALMS

De passagem por Campo Grande nesta quinta-feira (8), o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou que a União deve reforçar a vigilância na fronteira de Mato Grosso do Sul a partir do ano vem e afirmou que virá ao Estado a cada 90 dias para acompanhar as ações. Jungmann veio a MS a convite da Assembleia Legislativa para participar de um evento sobre o tema e recebeu uma carta de reivindicações elaborada a partir de discussões feitas pela Casa.



O ministro informou que o Governo Federal autorizou um aumento de investimentos destinados a segurança das fronteiras e tem olhado com atenção para esta questão. O Sinfron (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras Terrestres), que em MS é baseado na cidade de Dourados, terá reforço de 70% nos investimentos.



Jungmann reforça que a discussão sobre a segurança nas fronteiras deve ser tratada como um assunto de importância nacional e de maneira democrática.



“Nós precisamos ampliar a discussão sobre isso. É preciso se investir em inteligência e tecnologia para coibir, principalmente a entrada de drogas, armas e outros contrabandos. Muitas vezes olhamos para os países vizinhos como vilões, mas esquecemos que é o público interno que consome o ilícito que vem de fora. É preciso uma ação como um todo, na Educação, no Social. Se pensarmos apenas em segurança vamos perder essa batalha”, disse.



Mato Grosso do Sul possui 1.517 Km de faixa de fronteira, sendo que 549 Km são da chamada fronteira seca.



O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, ressalta que toda essa extensão tem sido utilizada como corredor do tráfico e refúgio de bandidos e do crime organizado

Conforme o secretário, em 2015, mais de 289 toneladas de drogas foram apreendidas em Mato Grosso do Sul. A previsão é de que o número chegue a 300 toneladas este ano.

Barbosa lembra que sem o apoio União a luta, principalmente contra o tráfico de drogas, é praticamente em vão.



“Vivemos em estado de guerra contra o tráfico. Que ceifa vidas e destrói famílias”, comentou. O Estado tem 6.282 ´presos por tráfico internacional de drogas, que em tese deveriam ser custodiados pela União. Cada um deles custa R$ 1,7 mil por mês aos cofres públicos.



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) reforçou a necessidade da participação da União para combater o crime na faixa da fronteira e também a importância de ação integrada entre os países em ações conjuntas, principalmente contra o trafico de drogas.



Hoje a tarde, Azambuja deve se reunir com o chefe de inteligência do Ministério da Justiça para debater sobre a criação do núcleo de inteligência em MS, que será essencial para garantir a segurança nas fronteiras.