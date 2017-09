Vendedor de papagaios é preso e 112 aves são resgatadas

Rapaz, de 29 anos, foi preso em flagrante no fim da tarde desta quinta-feira (21), em propriedade rural à margem da MS-478, em Jateí. Segundo a polícia, ele vendia papagaios - prática considerada crime ambiental e confinava 112 aves em caixa de papelão.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares ambientais chegaram ao local depois de terem recebido denúncia sobre a venda dos animais. Em averiguação à informação, dezenas de aves foram encontradas em situação precária, dentro de uma caixa de papelão, de geladeira, embrenhada em meio a matagal.



O rapaz que foi apontado como o vendedor dos papagaios estava na propriedade rural e foi preso. As aves foram resgatadas e levadas para a delegacia da cidade para medidas cabíveis.