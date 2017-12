Veja orientações para evitar roubos e furtos nos comércios neste fim de ano

Devido a mais intensa circulação de dinheiro neste período de fim de ano a Polícia Civil faz alerta, especialmente, para comerciantes do Estado, que acabam como atrativos aos criminosos.

Fique atento a estas dicas:

Avalie as vulnerabilidades do seu estabelecimento para poder se prevenir. Preste atenção em cada detalhe que possa facilitar a ação criminosa, como, por exemplo, áreas sem monitoramento, prateleiras escondidas, itens leves, pequenos ou fáceis de esconder, áreas pouco iluminadas, e até a falta de estratégia no posicionamento de peças de valor;

Cuidado com o caixa e o local onde ele está instalado. Não guarde muito dinheiro no estabelecimento. Mantenha o caixa com valores mais baixos e guarde o restante no banco ou em cofres fora do estabelecimento comercial. Desta forma, você minimiza os prejuízos do seu estabelecimento no caso de uma ação criminosa;

Combine uma maneira discreta de comunicar com seus funcionários quando alguém perceber algum movimento estranho, para que todos fiquem mais atentos — é importante que o “código de segurança” da equipe não seja óbvio para não alertar o ladrão. Outra dica é sempre fazer contato visual e cumprimentar quem entra na loja, pois as pessoas mal-intencionadas gostam de agir de forma anônima e ficarão constrangidas por essa atitude;

Verifique os antecedentes criminais ao contratar um funcionário e confirme as referências e antecedentes das contratações temporárias.