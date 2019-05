Veículo com drogas pega fogo durante fuga da polícia

Divulgação/PRF Veículo e parte da droga foram destruídos com o fogo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) perseguiu e apreendeu um veículo carregado com cerca de 250 kg de maconha na tarde desta terça-feira na rodovia BR-463, em Ponta Porã. A apreensão aconteceu após o carro sofrer pane elétrica e pegar fogo.

De acordo com a PRF, o motorista de um GM/Astra não obedeceu a ordem de parada dos Policiais Rodoviários Federais e empreendeu em fuga na rodovia que liga o município de fronteira com Dourados. Após alguns quilômetros, o motorista perdeu o controle do veículo, parando às margens da rodovia. Os dois suspeitos que estavam no automóvel fugiram a pé em direção a uma mata e não foram localizados.

O veículo sofreu pane elétrica e pegou fogo, queimando parte da carga de droga que estava no interior do carro. A PRF estima que estavam sendo transportados cerca de 250 kg de maconha. Foi acionado o Corpo de Bombeiros, que após alguns minutos, controlaram as chamas. O automóvel que ficou totalmente queimado é original de Arujá (SP), não possuindo registro de roubo/furto.

O carro e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Ponta Porã.