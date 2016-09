Veículo carregado com cocaína, armas de fogo e munições é apreendido pela PRF

Durante fiscalização de rotina em frente a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Água Clara um veículo com placa de Paranavaí conduzido por um homem de 48 anos foi apreendido com drogas, pistolas e munições.





Divulgação/PRF Apreensão foi realizada durante fiscalização de rotina da PRF

A apreensão aconteceu na BR-262, na altura do km 140. Devido ao nervoso apresentado pelo motorista, um vistoria minuciosa foi realizado no interior do carro e em compartimentos ocultos foram encontrados inúmeros tabletes de substância com características de cocaína que, após pesagem, totalizaram 75 kg.



Também foram localizadas 10 Pistolas Glock calibre 9 mm com 20 carregadores e 260 munições calibre . 50, que segundo o condutor seria levado até a cidade de Três Lagoas pelo valor de R$ 3 mil.



O homem recebeu voz de prisão dos agentes e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas, juntamente com os objetos e veículo apreendidos.



Ele responderá por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo e munições de uso restrito.