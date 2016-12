Usuário entrega traficante que guardava droga na geladeira

Valdinei Martines dos Santos, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas. Ele foi detido após um usuário o entregar a polícia. O caso aconteceu na noite de terça-feira (27), em Sidrolândia.



De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais estavam na frente da casa onde existia a denúncia da venda de drogas. O local foi identificado como Boca de Teco. Os policiais notaram o Corsa, que se aproximava e parou no local. O motorista desceu e o morador saiu da residência.



O usuário de drogas, já conhecido da polícia, foi abordado e revelou que tinha comprado o entorpecente na residência. Com ele foi encontrado um papelote com pasta base de cocaína. Foi encontrado Valdinei, que confessou o tráfico e 120 gramas de maconha foram encontradas na geladeira da residência.