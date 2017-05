Usina sucroenergetica é multada em R$ 450 mil

Divulgação/Assessoria Empresa é responsável por incêndio em 450 hectares de plantação de cana-de-açúcar

A Polícia Militar Ambiental autuou uma usina sucroenergética em R$ 450 mil por incêndio em 450 hectares de lavoura de cana.



A PMA de Costa Rica recebeu denúncias, de que teria ocorrido um incêndio em uma área plantada de cana-de-açúcar no município, à margem da rodovia MS 316, entre Costa Rica e Paraíso das Águas.



Segundo a denúncia, a empresa sucroenergética que arrenda a área seria a responsável por atear o fogo. Os policiais foram na terça-feira (16) ao local onde teria ocorrido o incêndio e perceberam a veracidade da denúncia.



A área queimada medida com GPS perfez 450 hectares em três propriedades arrendadas pela empresa, onde havia cana-de-açúcar plantada. A empresa responsável não tinha autorização para do órgão ambiental para realizar o processo de queima.



Com isso, foi aplicado à empresa com domicílio jurídico no município de Costa Rica, a multa no valor de R$ 450.000,00.