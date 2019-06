Usando drone PMA surpreende pescadores

Divulgação/PMA Multa pode chegar a R$ 100 mil

A Polícia Militar Ambiental usando um drone e surpreendeu dois pescadores fazendo arrastão com rede de pesca no rio Taquari, nesta segunda-feira (4). Os policiais realizavam uma fiscalização preventiva em monitoramento e vigilância de cardumes.

Usando o drone os policiais encontraram dois pescadores em uma embarcação com rede de pesca. Os autores avistaram os policiais e fugiram. De acordo com informações da polícia a rede de pesca foi retirada do rio e apreendida. A PMA continuará em fiscalização preventiva, fundamental para evitar a depredação dos cardumes, especialmente com uso deste tipo de petrecho ilegal que tem alto poder de captura.

Se identificados, os pescadores responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Há também previsão de multa administrativa de R$ 700 a R$ 100 mil.