Túnel não foi encontrado em ‘ala do PCC’

Após o pente-fino realizado pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, na Penitenciária Estadual de Dourados (PED) em busca de um túnel na ‘ala do PCC’, os policiais apreenderam várias armas artesanais que estavam em poder dos presos. O motim iniciou na ontem (22), após a denúncia.

De acordo com informações a suspeita foi derrubada após a vistoria.A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) negou o princípio de motim. O pente-fino acontece no Setor B-4, conhecido como 'ala do PCC'.

O Choque foi para a penitenciária, após o Secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira determinar o reforço de segurança na PED, para evitar o princípio de motim.