Tropa de Choque começa pente-fino em penitenciária

Dourados News/Osvaldo Duarte Ação começa em Dourados

A Polícia Militar da Tropa de Choque de Campo Grande chegaram na Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Na noite de terça-feira (3), houve um começo de rebelião depois da queda de um drone.



A equipe está realizando uma ação pente-fino. De acordo com informações do Dourados News, existe a possibilidade da existência de arma de fogo "acompanhando" o equipamento encontrado.



Pouco mais de 2 mil presos dividem as quase 800 vagas existentes na penitenciária de Dourados. Ainda na tarde de ontem, servidores e a própria Agência Estadual de Administração no Sistema Penitenciário (Agepen) alegavam clima de tranquilidade na penitenciária.