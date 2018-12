Três vereadores foram detidos durante operação do MP em Dourados

Tamanho do texto

Gizele Almeida/Dourados News Ação acontece na Câmara de Dourados

Três vereadores, dois ex-vereadores e um servidor da Câmara de Dourados foram detidos na tarde desta quarta-feira (5), em uma operação deflagrada do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP/MS), na Casa de Leis da cidade. Ainda não há informações sobre do que se trata os mandados expedidos.

Segundo reportagem do Dourados News, os vereadores alvos são: o ex-presidente da Casa, Idenor Machado (PSDB), Cirilo Ramão (MDB) e Pedro Pepa (DEM). Além dos e os ex-vereadores Dirceu Longhi e Hamilton Salinas também estariam detidos.

Integrantes do MP e da Polícia Civil chegaram à Câmara por volta das 15h, logos depois Idenor entrou pelo estacionamento acompanhando de um policial. O acesso ao interior do prédio está restrito.

(*) Em breve outras informações sobre o caso.