Três pescadores da Capital são autuados pela Polícia Militar Ambiental

Policiais Militares Ambientais do grupamento da Polícia Militar Ambiental do Posto Avançado do Taquarussu, localizado na BR 262, no município de Anastácio realizaram na noite deste domingo (28) apreensão de um exemplar de pescado da espécie pintado, pesando 7 kg.





Divulgação/PMA Os três pescadores foram autuados e deveram pagar multa por pescados ilegais

A abordagem foi realizada na BR 262 após um veículo VW ser parado pelos policias e ser identificada um transporte ilegal de pescado com o morador de 66 anos que é morador de Campo Grande.



O pescado foi apreendido por não possuir vistoria e lacre obrigatório para transporte, assim como a licença de pesca, já o homem foi autuado administrativamente e multado em R$ 840.



Outro caso igual aconteceu com dois pescadores também de Campo Grande. Foram apreendidos no veículo de um dos autores 5 kg de pescado ilegal e o pescador foi multado em R$ 780.



Já o outo pescador de 60 anos foi pego com 10 kg de pescado e deverá pagar uma multa de R$ 900.



O pescado que foi apreendido com os autores serão doados para instituições filantrópicas.