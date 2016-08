Três militares são presos em Campinas transportando droga em caminhão do exército

Na madrugada deste domingo (28) cinco pessoas foram presas, sendo três militares do Exército, flagradas transportando cerca de três toneladas de maconha na cidade de Campinas, cidade que fica localizada na interior de São Paulo.





Divulgação/Polícia Civil Droga apreendida chegou a quase três toneladas após pesagem policial

De acordo com informações do site da Secretaria de Segurança Pública, uma investigação havia sido aberta há três meses pela 5ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), para descobrir uma ação de contrabando de drogas.



Após informações, os policiais descobriram que um carregamento de drogas chegariam em uma empresa desativada, usada como estacionamento na cidade de Campinas. Os policiais ficaram aguardando a chegada dos suspeitos no local.



Tempo depois um caminhão do exército chegou ao local e desconfiados com a movimentação a polícia tentou entrar no estacionamento momento em que os suspeitos tentaram fugir e trocaram tiros com os agentes.



No final do confronto entre os militares e os policiais dois cabos do exército que estavam no caminhão foram presos em flagrantes após assumirem que os entorpecentes estavam dentro do veículo que veio de 20º Regimento de Cavalaria Blindado de Campo Grande.



Um terceiro cabo também foi preso e levado para a Denarc após ser atingido durante o conflito e ser liberado do Hospital de Limeira.



A ação prendeu mais dois homens que estavam em uma fiorino, que de acordo com informações da polícia, seriam os responsáveis por buscar na droga em uma fiorino dentro do estacionamento.



Além da droga, foram apreendidas uma pistola de calibre 380, com numeração suprimida, utilizada pelos cabos e mais uma van, abandonada por outros criminosos que escaparam.