Três carros são apreendidos em Corumbá por poluição sonora

Na madrugada deste domingo (11) uma ação entre Policiais Militares Ambientais e o 6º Batalhão de Corumbá realizaram a apreensão de três veículos, autuação de três pessoas por emissão de som acima dos limites permitidos por lei.





Divulgação/PMA Veículos foram apreendidos e motoristas autuados após ação policial

Ação foi realizada também na Capital e outras cidades do interior. Em Corumbá, um veículo Ford Focus, pertencente a um jovem de 23 anos, estava na avenida Marechal Cândido Rondon, com emissão de som em 87 decibéis. Na mesma avenida, outro veículo, uma camionete Ford Ranger, pertencente a um homem de 33 anos, residente no bairro Alto Aquidauana, foi medida a pressão de som emitida que perfez 99 decibéis.



Outro veículo Peugeot, com placas de Corumbá, na mesma avenida, teve a pressão de som emitida de 98 decibéis. Nos locais a legislação permite apenas 55 decibéis. Dessa forma os três carros foram apreendidos e os condutores autuados em R$ 5 mil cada um.



A ação aconteceu no sábado e domingo, e registrou oito pessoas autuadas por poluição sonora no Estado, sendo seis em Corumbá e duas em Campo Grande.