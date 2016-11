Traficantes são presos em Coronel Sapucaia em ação conjunta da Policia Civil

Tamanho do texto

Traficantes chefiados pelo “Di Menor”, Jefferson Barbosa, foram apreendidos na noite desta terça-feira (22), em ação conjunta da Policia Civil, Coronel Sapucaia, Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Policia Militar e Policia Paraguaia.

Divulgação Material apreendido com os traficantes



O autor Jefferson foi conduzido ao Hospital Municipal e veio a óbito após atendimento médico, com ele foram presos Ronicleiton Amorim Pereira, Rodrigo Souza Silva, Osmar Souza e Emerson da Silva Dornelles. “Di menor” estava escondido na cidade de Coronel Sapucaia, de onde liderava a organização criminosa da cidade e de Capitan Bado, no Paraguai, era especializada em roubos, tráficos de entorpecentes e armas e homicídios na região.



Foram apreendidos com o bando, armas de grosso calibre, munições, coletes a prova de balas, caderno, carros, celulares, drogas, tocas e luvas. O material apreendido está a disposição da justiça.