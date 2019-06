Traficantes capotam e veículos com drogas são apreendidos

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Um dos veículos capotados e apreendidos pelo DOF

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam dois veículos capotados com drogas entre a tarde de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira (13) em Dourados e Ponta Porã.

Na tarde de quarta, um veículo Fiat Uno de cor branca e placas de Olinda (PE), carregado com vários volumes prensados de uma substância entorpecente, aparentemente maconha, com peso total de 188 kg.

A apreensão ocorreu durante o policiamento para fiscalização na região de Dourados. Os policiais visualizaram o veículo abandonado e avariado. O condutor ou ocupantes não foram localizados.

Já na manhã desta quinta-feira foi a vez de um veículo Ford Fiesta carregado com 335 volumes prensados de uma substância entorpecente, aparentemente maconha, com peso total de 348 kg.

A apreensão ocorreu durante o policiamento para fiscalização na região de Ponta Porã. O condutor do veículo, um homem de 26 anos de idade, parou bruscamente ao perceber a viatura do DOF e seguiu, em alta velocidade, em direção a Dourados. Durante o acompanhamento tático, o condutor perdeu o controle do veículo ao realizar uma ultrapassagem e capotou às margens da rodovia. O homem disse que foi contratado para levar a droga de Ponta Porã até a cidade de Bataguassu.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem foi autuado, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas.