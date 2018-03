Traficante é preso com mais de 300 quilos de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Maconha era levada em automóvel com destino a Mato Grosso

Traficante, de 24 anos, foi preso em flagrante com mais de 300 quilos de maconha, no quilômetro 350 da BR-163, Rio Brilhante. O flagrante ocorreu neste fim de semana.

Policiais rodoviários federais abordaram o condutor de um carro, modelo March, com placas aparentes de Campo Grande, e durante as vistorias encontraram vários tabletes de maconha. A carga do entorpecente pesou 328 quilos.

Em compartimento oculto no carro, também foram encontradas três caixas de munição calibre .9mm, totalizando 150 munições, todas intactas. A equipe de policiais constatou, ainda, que o automóvel tinha sinais de adulteração com placas originais de Barra do Bugres (MT).

Diante do flagrante, o motorista declarou ter pegado o automóvel em Dourados e o levaria até Várzea Grande (MT).

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, e poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e porte de munição não permitida.