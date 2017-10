Traficante é perseguido, mas foge e abandona quase uma tonelada de maconha

Traficante, ainda não identificado, abandonou quase uma tonelada de maconha que transportava, ao ser perseguido por policiais rodoviários federais, no começo da madrugada desta quarta-feira (4), no quilômetro 426 da BR-163, em Campo Grande.



Equipe policial realizava fiscalização quando orientou o motorista de um Siena a parar para vistorias, mas ele não obedeceu, fez manobra brusca para retornar na rodovia e fugiu em alta velocidade.



Segundo registro policial, o condutor foi perseguido e na fuga chegou a passar direto por cancela de uma praça de pedágio. Alguns quilômetros adiante, o homem abandonou o carro e fugiu a pé. Buscas foram feitas, mas ele não foi encontrado.



Policiais verificaram que dentro do carro havia dezenas de tabletes de maconha, que totalizaram 947 quilos. Também foi constatado que o Siena estava com placas falsas e tinha registro de roubo, na cidade de Feira de Santana, na Bahia.