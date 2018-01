Traficante é perseguido e abandona mais de meia tonelada de maconha

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Maconha era levada em Prisma

Traficante foi perseguido por policiais rodoviários federais, contudo conseguiu fugir e deixou para trás mais de meia tonelada de maconha. O fato aconteceu no quilômetro 240 da BR-163, em Dourados, no sábado (6), mas foi divulgado nesta segunda-feira (8).

Conforme informações policiais, equipe deu ordem de parada ao condutor de um Prisma, com placa aparente de Goiânia (GO), que não obedeceu e fugiu. Ele entrou em uma estrada vicinal e abandonou o carro, fugindo a pé em meio a vegetação.

O automóvel estava carregado com inúmeros tabletes de maconha, que somaram 540 quilos. Em verificação aos sinais identificadores, os policiais não constataram adulterações, somente as placas foram trocadas por placas de veículo regular para burlar fiscalização. O carro era original de Brasília (DF), com registro de furto/roubo.

O veículo e a droga foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Dourados.