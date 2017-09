Traficante é parado a tiros e polícia apreende 730 quilos de maconha

Divulgação Carga de maconha totalizou 730 quilos

Traficante, identificado como Mauro Henrique Carvalho, foi preso em flagrante depois de fugir de abordagem policial e só parar diante de vários tiros disparados por policiais. O criminoso levava 730 quilos de maconha. O flagrante ocorreu na MS-145, saída que dá acesso a Ipezal, em Deodápolis.

De acordo com informações do site Vicentina Online, policiais militares atuavam pela avenida Genário Costa Matos e no cruzamento com a rua Osmir de Andrade avistaram um Kia Soul, com placas de São Paulo.

Diante de ordem de parada, o condutor fugiu e iniciou-se a perseguição. Já na rodovia MS-145, policiais dispararam contra o carro seis vezes. Dois tiros acertaram o para-choque e outro dos pneus do veículo. Por conta disso, o traficante foi obrigado a parar e se entregar.

No automóvel foram encontrados 730 quilos de maconha e Mauro foi preso em flagrante. Ele disse havia pegado o carro em Ponta Porã e o levaria até a cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Pelo transporte da carga de entorpecente, o homem receberia R$ 15 mil, conforme alegou.