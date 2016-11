Traficante é apreendido com 723 quilos de drogas pelo Batalhão de Operações da Policia Militar

Divulgação/PRF Durante fiscalização na rodovia MS 142 km 10, material foi apreendido e condutor encaminhado a Delegacia de policia civil

Carro e condutor são apreendidos após perseguição na rodovia MS 162 Km 10, próximo a cidade de Sidrolândia, policiais solicitaram ao condutor para encostar o veículo, porém, o mesmo ultrapassou a barreira, sendo perseguido por 10km, quando um dos pneus do veículo estourou, causando o capotamento do mesmo na rodovia, ficando imobilizado e as drogas espalhadas entre a vegetação.



O condutor tentou fugir a pé, porém foi contido e imobilizado pelos policiais, além dos 723 kg de drogas, foi verificado que o chassi e a numeração do motor do veículo foram alterados, e que no interior do veículo, havia também, um rádio de comunicação que não foi possível localizar.



A droga foi pega em Bela Vista, interior do Estado, e seria conduzida até a cidade de São Paulo. O condutor e o material foram encaminhados a Delegacia de Policia Civil e estão a disposição da justiça.