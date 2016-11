Traficante de facção famosa é morto em confronto com o DOF na fronteira

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Polícia aprendeu armamento pesado

Um homem de 34 anos, que seria integrante de uma facção famosa no Brasil, morreu durante confronto com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na Cidade de Coronel Sapucaia, a 390 quilômetros de Campo Grande.



Jeferson Barsosa, 34 anos, conhecido como “De Menor”, morreu após troca de tiros durante uma operação que envolveu o DOF, Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Nacional do Paraguai.



Segundo a polícia, durante operação os militares foram recebidos a tidos pelos integrantes da facção quando chegaram na cidade, que faz fronteira com Capitan Bado, no Paraguai. Outras duas pessoas, que não tiveram nome revelado, também foram presas. A polícia ainda apreendeu armamento pesado que estava com os bandidos.