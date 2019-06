Traficante abandona veículo com 877 kg de maconha

Divulgação/PMR Tabletes de maconha encontrados no veículo abandonado neste domingo

Policias Militares Rodoviários (PMR) apreenderam neste domingo (2) em Dourados um veículo abandonado por traficantes carregado com 877 kg de maconha na rodovia MS-468 (Ministro Pestana), no trecho que liga a MS-162 a MS-270.



Equipes faziam o patrulhamento na rodovia e viram quando dois veículos que se deslocavam no sentido oposto em alta velocidade. Segundo a nota divulgada pela PMR, uma Toyota Hilux SW4 prata, placas de Florianópolis (SC) e um GM Classic preto, placas de Ponta Porã (MS), ao se aproximaram da barreira policial, ambos os condutores abandonaram os automóveis, fugindo em direção a mata existente as margens da estrada.



Em vistoria no interior da Hilux, foram encontrados 1.050 tabletes de substância análoga a maconha, que após pesados totalizaram 877,740 kg do entorpecente. Provavelmente o veículo Classic realizava a função de “batedor” da carga, avisando sobre a presença de fiscalizações policiais na pista.



A droga e ambos os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados e as diligências continuam no local a procura dos condutores. Quaisquer informações sobre os suspeitos podem ser repassadas para a Polícia Militar Rodoviária através do telefone 198.