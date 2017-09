Traficante abandona carro lotado com quase meia tonelada de maconha

Traficante abandonou carro que estava lotado com quase meia tonelada de maconha, nesta terça-feira (26), à margem da BR-163, em Rio Brilhante.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, policiais rodoviários federais receberam denúncia de que na altura do quilômetro 297 da rodovia havia um Gol, com placas de Dourados, parado, com uma das rodas danificadas.



Equipe de policiais chegou ao local e, em vistorias, encontrou vários tabletes de maconha que totalizaram 425 quilos. Também foi verificado que a placa do automóvel era falsa. Na realidade o registro do veículo era de São Paulo.



O caso está sob investigação.