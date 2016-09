Trabalhador sobre tentativa de homicídio em Coxim

Um trabalhador rural de 50 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio cometido por um suspeito de desferir golpes de faca contra a vítima na rua Ametista na Vila Bela, em Coxim, nesta segunda-feira (26).





Divulgação/Coxim Agora A vítima que estava em estado grave foi encaminhada para Campo Grande

De acordo com o site Coxim Agora, a Polícia Militar foi acionada e no local encontraram a vítima ferida com dois golpes de faca, um do lado direito do abdômen e outro na região do ombro.



O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para realizarem os primeiros atendimentos e transportarem a vítima para o Hospital Regional Dr. Álvaro Fontoura Silva. A vítima que estava em estado grave foi encaminhada para Campo Grande.



O boletim de ocorrência foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim.