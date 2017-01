Trabalhador rural é assassinado com cinco facadas

O trabalhador rural Marcelo Rocha Matos, de 28 anos, foi assassinado a facadas. O caso aconteceu na segunda-feira (2), em Anastácio, região do Pantanal.



De acordo com o site O Pantaneiro, ele foi morto em frente a várias pessoas que estavam trabalhando na região. Algumas pessoas bebiam na rodoviária da cidade quando o trabalhador chegou no local e outro homem se levantou e perguntou se "era aquele".



Logo em seguida, o suspeito pegou a faca e atingiu a vítima na barriga. Marcelo tentou fugir, mas foi perseguido e atingido outras quatro vezes, até a faca quebrar. Ele chegou a ser socorrido, sendo levado ao Pronto Socorro local. O corpo foi levado para perícia no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).