Trabalhador morre ao ser atingido por tronco de eucalipto em usina

Jovem de 21 anos morreu na tarde de segunda-feira (20) após ser atingido por uma árvore eucalipto. Ele havia sido contratado por uma usina do município de Paraíso das Águas, região norte de Mato Grosso do Sul, para realizar cortes de eucalipto quando foi atingido por um tronco.



Segundo o site Brito News, acidente aconteceu por volta das 13h, enquanto a vítima realizava o serviço com uma motosserra. Colegas de Trabalho de Sebastião Silva Oliveira chegaram a socorrê-lo, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.



Policiais civis foram acionados e encontraram o veículo que conduzia a vítima no meio do caminho. Corpo de Sebastião foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (INL) de Paranaíba.



Após exames necroscópicos, o corpo será embalsamado e transportado para o município de Vitorino Freire, no interior do Maranhão.