Trabalhador cai de sete metros após sofrer choque e morre no hospital

Tamanho do texto

Durante pintura de fachada em um prédio de uma igreja, um homem de 41 anos, encostou em um fio de alta tensão e sofreu uma queda de aproximadamente sete metros na madrugada deste sábado (3) em Dourados.



Conforme informações do boletim de ocorrência o homem estava trabalhando na pintura quando, por volta da 1h, encostou em um dos fios de alta tensão da rede elétrica e ao sofrer o choque veio ao chão.



O homem foi encaminhado com vida para o Hospital da Vida, porém devido aos ferimentos e ao traumatismo craniano não resistiu e morreu no hospital.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como morte a esclarecer.