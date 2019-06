Terceiro acusado de envolvimento em decapitação é preso em SP

Divulgação PM de São Paulo Robermauro é o terceiro a ser preso pela morte de Gerson, ainda existe um foragido

Acusado de estar envolvido na execução do jovem Gerson Arteaga, Robermauro Mercado Rocha, conhecido como “MR” ou “Maurinho”, 22 anos, é o terceiro a ser preso. Ele foi encontrado em uma casa na cidade de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, nessa sexta-feira (31).

Conforme informações obtidas pelo Diário Corumbaense, ele é quem aparece nas imagens divulgadas pelo quarteto nas redes sociais. No vídeo da execução, Gerson Arteaga, 24 anos, aparece amarrado e amordaçado, e logo em seguida, decapitado. O corpo da vítima foi encontrado no dia 02 de fevereiro, em um morro de difícil acesso, no bairro Aeroporto.

Outras prisões

Maurinho e Maverick foram presos no dia 19 de maio

Outros dois envolvidos foram presos pela Força Tática da Polícia Militar, no dia 19 de maio, no bairro Cristo Redentor,parte alta de Corumbá. Conforme o boletim de ocorrência 1925/2019, eles estavam em uma casa, quando a guarnição que passava pelo local percebeu que um indivíduo de 22 anos fez um sinal para que os dois fugissem. Crisavano de Souza, 22 anos, o “Velho” ou “Véio”, e Douglas Oliveira, conhecido com “Barro” ou “Maverick” foram detidos e seguem presos.

Arcanjo ainda está foragido

Um dos acusados ainda está foragido. Mateus dos Santos Alves, de 23 anos, o “Arcanjo” ainda é procurado pela justiça. Os quatro foram indiciados por homicídio qualificado pelo motivo de torpe, pelo emprego do meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima. Todos tiveram as prisões decretadas.

O crime

Gerson foi decapitado

Gerson Arteaga foi executado em fevereiro deste ano. Um vídeo com a execução do rapaz circulou nos grupos de WhatsApp e Facebook, mostrando que o crime aconteceu em plena luz do dia. Pela gravação, foram constatadas que quatro pessoas estariam envolvidas. Um deles usava tornozeleira eletrônica. Dias depois, passou a circular um áudio com um suspeito julgamento do rapaz. Ele não tinha passagens pela polícia, mas pessoas próximas afirmaram que Gerson estaria andando com “pessoas suspeitas”.