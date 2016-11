Terceira Operação Pente Fino aconteceu no Presídio de Segurança Máxima da Capital

Divulgação/Assessoria Na tentativa de combater o uso de entorpecentes e a entrada de material proibido na Capital, o presídio tem fiscalizações constantes.

Mantendo programação de fiscalização dentro dos presídios do Estado realizada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, ocorreu na manhã desta sexta-feira (25), a vistoria em celas da galeria B do Pavilhão 2 do Presídio de Segurança Máxima e envolveu a participação de 25 agentes penitenciários.



De acordo com o diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, “os agentes tem medido esforços para banir entrada de conteúdo proibido no presídio, intensificando as fiszalizações”.



Foram apreendidos 49 celulares, 27 carregadores, sete chips de operadoras, 535 gramas de maconha e outras 45 gramas de cocaína, a vistoria teve início às 8h e terminou às 12h.