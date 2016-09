Suspeito de estuprar crianças é preso pelo Setor de Investigações Gerais

O Setor de Investigações Gerais (SIG) realizou nesta terça-feira (13) uma operação para prender um homem de 33 anos suspeito de estuprar crianças na cidade de Maracaju.



De acordo com informações do site Maracaju na Hora, o homem foi reconhecido pelas vítimas por conta das tatuagens que tem pelo corpo. As crianças que foram vítimas do estupro têm entre 10 e 12 anos e um dos crimes aconteceu em agosto de 2013.



Após a prisão do suspeito as vítimas foram até a delegacia fazer o reconhecimento. E segundo as mesmas o homem se aproximava das vítimas quando os pais saiam de casa ou alegando que iria mostrar um cachorro para elas.



As crianças eram então levadas para dentro de imóveis ou em construções onde o suspeito realizava os assédios.