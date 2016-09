Suspeito de cometer feminicídio é preso em Corumbá

Divulgação/Diário Online O homem foi encontrado pelos policiais escondido dentro de um banheiro na residência dos pais

Um homem de 25 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (14) pela equipe de policiais do Núcleo de Investigação e Capturas da Delegacia Regional de Corumbá suspeito de tentativa de feminicídio, termo denominado a quem assassina uma mulher simplesmente pelo fato de ser mulher.



O homem foi encontrado pelos policiais escondido dentro de um banheiro na residência que pertence aos pais do suspeito, no bairro Cervejeira, conforme informações do site Diário Online.



O caso aconteceu no dia 21 de agosto, no bairro Aeroporto quando o homem foi de moto até a casa da vítima para tentar se reconciliar com a mesma que é sua ex-mulher. No entanto, o mesmo sacou um revolver e efetuou três disparos contra a vítima de 22 anos que foi atingida nas costas e cabeça.



Um mandado de prisão foi expedido contra ele, encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, onde o suspeito encontra-se detido pela justiça.