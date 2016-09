Suspeito bate em vítima e a ameaça com uma arma durante assalto

Dois homens são suspeitos de terem assaltado duas amigas na tarde desta quarta-feira (7) enquanto as vítimas conversavam em frente a uma residência localizada na rua Paraguaia, no centro de Ponta Porã.



De acordo com o boletim de ocorrência, as jovens estavam em frente a residência de uma das vítimas, por volta das 17h, quando dois homens se aproximaram em um motocicleta e anunciaram o assalto.



Um dos suspeitos desceu da moto com uma arma em mãos e mandou que as vítimas entregassem os celulares. Após entregarem ele pediu a bolsa de uma delas, no entanto por não obedecer à ordem o suspeito deu um tapa na jovem e perguntou se “ela queria morrer”.



Depois do tapa a vítima entregou a bolsa e os suspeitos fugiram do local sem serem identificados.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã como roubo majorado pelo emprego de arma.