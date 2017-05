Suspeito aborda casal e esfaqueia homem no meio da rua

Homem de 29 anos foi preso no início da manhã deste sábado (13) suspeito de esfaquear outro de mesma idade, no meio da rua Roberto Scaf, região do bairro Alto, em Aquidauana. Crime aconteceu por volta das 5h55, sendo que a vítima precisou ser socorrida com pelo menos duas facadas.



Segundo registro policial, policiais militares foram acionados e encontraram a vítima ferida dentro de um carro Celta, em companhia de sua esposa. A testemunha revelou que o suspeito chegou ao local em uma motocicleta, abordou o casal e feriu a vítima após ser questionado sobre o que estava acontecendo.



Fábio Henrique Jorge Costa foi atingido por golpes de faca na região do tórax e do abdômen. Ele foi socorrido e levado para o pronto-socorro do município, onde permanece aos cuidados da equipe médica. O objeto usado no crime não foi localizado.



Suspeito de ter cometido o crime foi preso e conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, ainda com as roupas sujas de sangue. Autor também apresentava inchaço no rosto. Caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.