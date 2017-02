Surpreendido em frente de casa, jovem morre após ser atingido por tiros

Gean Cláudio da Silva Santos, de 19 anos, morreu após ser atingindo por disparos de arma de fogo na noite de domingo (20). Caso aconteceu por volta das 23h29, momento em que o jovem chegava em casa, no bairro Coahb, no município de Itaporã.



Segundo boletim de ocorrência, uma mulher identificada apenas como Vanessa, informou que estava com a vítima no momento do crime e que os tiros foram disparados por um dos dois ocupantes de um Pálio de cor prata, que surpreendeu os amigos no local.



No momento da chegada da ambulância do hospital do município à residência, a vítima estava caída no sofá com perfurações na região do tórax. Equipe de socorrista encaminhou o jovem ainda com vida para o hospital, mas Gean não resistiu e morreu momento depois.



Testemunha não soube precisar quem seriam os suspeitos, mas relatou ter gravado os números da placa do automóvel usado pelos criminosos. Rondas foram realizadas pela cidade, mas os suspeitos não foram localizados. Caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Itaporã.