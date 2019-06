Suposto vendedor foi autuado com armas e munições ilegais

Tamanho do texto

Divulgação Homem já tinha passagem pela policia por porte ilegal

Durante patrulhamento no bairro Vila Haro em Três Lagoas, ocorrido na madrugada de quinta feira (13), um homem que e vendedor foi autuado com porte ilegal de armas.

Os policiais constataram que o mesmo possui antecedentes criminais por furto e posse irregular de arma de fogo. Ele também é alvo de várias denúncias pela prática de caça de animais silvestres.

Os policiais levaram o rapaz ate a casa dele para que pegasse os documentos e foi na revista feita na casa do homem que alegava não possuir nenhuma arma de fogo, que encontraram debaixo de uma cama a calibre 22, além de diversas munições de vários calibres e um capuz.

Diante do crime o foi dada voz de prisão ao vendedor, que foi encaminhado, juntamente com as armas e munições, para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para providências.