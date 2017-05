Sozinha em casa, jovem é surpreendia por vizinho “tarado”

Tamanho do texto

Homem de 44 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (3) suspeito de invadir a casa de uma vizinha em busca de sexo. Caso aconteceu por volta de 13h24, no bairro Vila Neusa, em Campo Grande.



De acordo com boletim de ocorrência, a vítima, uma jovem de 21 anos, estava em casa sozinha quando o homem entrou em seu quintal e tirou o órgão genital para fora da calça. Assustada, a moradora começou a gritar e correu para dentro da residência, de onde conseguiu ligar para a irmã.



Assim que a familiar da vítima chegou ao local, percebeu que o vizinho havia retornado, mas como a cena foi presenciada por populares, o suspeito foi perseguido e teve sua casa apedrejada por moradores do bairro.



Policiais militares foram acionados e encaminharam os envolvidos para a 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, onde o caso foi registrado. O homem responderá por ato obsceno.