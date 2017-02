Som alto provoca confusão e PM dispara balas de borracha para controlar

Briga entre vizinhos por conta de som alto acabou na delegacia na madrugada desta segunda-feira (20). Segundo boletim de ocorrência, moradores da rua Cachoeira do Campo, no bairro Caiobá II, acionaram a Polícia Militar por volta da 1h após um dos vizinhos se recusar a abaixar o volume da música.



Wagner Espindola Chaves, de 29 anos, se apresentou como proprietário do imóvel e se prontificou a diminuir o som, mas não muito tempo depois da equipe policial deixar o local foi acionado novamente pelo mesmo motivo.



Assim que os policiais retornaram ao endereço, uma discussão entre vizinhos teve início sendo preciso interferência dos agentes para controlar a situação. Balas de borracha foram disparadas para o alto e duas mulheres ficaram feridas na confusão.



Apoio tático foi solicitado pelos PMs e ao menos seis pessoas foram contidas e encaminhadas para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga para prestarem esclarecimentos. Todos os envolvidos foram algemados com objetivo de resguardar a integridade física tanto da guarnição, quanto dos conduzidos.



Proprietário do imóvel responderá por perturbação do trabalho ou do sossego alheios. Os demais envolvidos podem responder pela agressão mútua.